Пользователи Сети обратили внимание на опубликованное на Youtube видео со священнослужителем Чарльзом Эллисом. Он вместе с Арианой Гранде вел церемонию прощания на похоронах певицы Ареты Франклин.

Пользователи Сети обратили внимание наопубликованное на Youtube видео со священнослужителем Чарльзом Эллисом. Он вместес Арианой Гранде вел церемонию прощания на похоронах певицы Ареты Франклин.В кадр попал момент,когда епископ трогает знаменитую исполнительницу за грудь прямо на трибуне.Гранде смущается, но Эллис продолжает вести себя неприлично. Зрители посчитали,что священник открыто домогался Арианы во время своей речи. Фанаткипевицы после инцидента даже запустили хэштег #RespectAriana ("уважай Ариану").