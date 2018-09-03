Полицейские в Николаеве задержали подозреваемого в убийстве украинского ученого, исследователя массового голода начала 1930-х годов Николая Шитюка.

Подозреваемого в убийстве Николая Шитюка, украинского историка, исследователя голодомора, задержали в Николаеве на остановке.Задержанный, по его словам, нанес Шитюку смертельные ножевые ранения на почве личных разногласий и забрал некоторые его вещи.Ранее тело Шитюка было найдено в квартире, сдаваемой в аренду по часам.Орудие преступления направлено на экспертизу, передает РИА Новости.