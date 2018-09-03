Смертельное ДТП с участием квадроцикла произошло поздним вечером в воскресенье, 2 сентября, в Курортном районе Санкт-Петербурга. Жертвой аварии стал 17-летний сын директора театра имени Ленсовета. Очевидец снял на видео последствия столкновения.

Смертельное ДТП с участием квадроцикла произошло поздним вечером в воскресенье, 2 сентября, в Курортном районе Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала "112", жертвой аварии стал 17-летний сын директора театра имени Ленсовета. Очевидец снял на видео последствия столкновения.ДТП произошло около 22:30 на пересечении Красноармейской улицы и Приморского шоссе, когда молодой человек 2000 года рождения на своем квадроцикле выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia. Первоначально появилась информация, что от удара квадроцикл выбросило на обочину, где он врезался в дерево и загорелся, однако на записи видно, что полыхающее транспортное средство стоит посреди проезжей части.К моменту приезда спасателей квадроцикл практически полностью выгорел. Его владелец — сын директора театра имени Ленсовета — скончался на месте от ожогов.