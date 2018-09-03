Поминками на 600 гостей завершилась панихида и похороны Народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. Корреспондент Dni.Ru вместе со знаменитыми политиками и артистами вкусил православной кутьи в память о покойном уважаемом сыне еврейского народа. И встретился с его детьми.

Поминками на 600 гостей завершилась панихида и похороны Народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. Корреспондент Dni.Ru вместе со знаменитыми политиками и артистами вкусил православной кутьи в память о покойном уважаемом сыне еврейского народа. И встретился с его детьми.От третьего брака у Кобзона было двое детей и десять внуков. Все они, разумеется, сидели у гроба, все же пришли и на поминки. "Папа больше всего не любил ночь, – призналась 42-летняя дочь покойного артиста Наталья Рапопорт-Кобзон, – потому что в это время он не мог никому помогать. А в остальное время суток считал помощь нуждающимся своим главным делом".Наталья прежде работала пресс-секретарем у модельера Валентина Юдашкина, а потом вышла замуж за гражданина Австралии и уехала жить в Лондон. А сын артиста – 44-летний Андрей Кобзон (род. 1 января 1974) – бизнесмен, автор проектов нескольких ресторанов в Москве, который сегодня занимается недвижимость."В ночь перед похоронами у нас было совещание, – рассказал Андрей Иосифович. – Мама очень волновалась, соберет ли папа людей, придут ли проститься с ним (на всякий случай только для особо важный гостей было арендовано десять огромных автобусов – на них после панихиды в зале Чайковского возили на похороны на Востряковское кладбище, а потом на поминки – Прим. ред.).Я уверял ее, что даже Высоцкий собрал, хотя город был на режимном положении из-за Олимпиады и никаких сообщений о дате и времени прощания не было в пресса. Так что папа на подведет. И, правда, он не подвел ( по данным МВД за 5 часов прощания пришло около 10 тысяч человек – Прим. ред.). Спасибо тебе за это, папа. Это был твой последний аншлаг!"Напомним, прославленного певца не стало 30 августа. Он 15 лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием, но не бросал сцену. 11 сентября ему исполнился бы 81 год...