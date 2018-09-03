Авария произошла вечером в субботу, 1 сентября

Авария произошла вечером в субботу, 1 сентябряВечером в субботу, 1 сентября, в Судогодском районе столкнулись три автомобиля.Авария произошла около 20.20 на трассе Владимир - Муром - Арзамас. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, 40-летний водитель, находясь за рулем машины Dodge, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в ВАЗ и Toyota.В результате ДТП пострадал сам водитель, его 67-летний пассажир, а также водитель и пассажир второй иномарки. По данному факту полиция проводит проверку.