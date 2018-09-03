Гранаты швейцарского производства, найденные в Сирии у боевиков террористической организации Исламское государство (запрещено в РФ), могли быть созданы RUAG и являться частью партии оружия для Объединенных Арабских Эмиратов.

Швейцарские гранаты типа OHG92 и HG85, захваченные в Сирии членами группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (созданная из боевиков "Аль-Каиды", запрещено в РФ) у игиловцев (запрещено в РФ), могли быть созданы швейцарской военно-технической компанией RUAG и быть частью поставки для ОАЭ 2003-2004 годов.Об этом заявили в RUAG и осудили то, что гранаты в нарушение закона передавались третьим лицам. Однако в компании подчеркнули, что точно определить поставку невозможно и что с 2004 года поставка гранат в арабские страны не осуществляются.В настоящий момент Швейцария продолжает поставки оружия в ОАЭ, за первый семестр 2018 года уровень продаж достиг 10 миллионов долларов, передает РИА Новости.