У артистки начались проблемы с почками. Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.

У артистки начались проблемы с почками.Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.Певицапрошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее в почках– песок. Медики предупредили Лолиту, что она должна тщательно следить за своиморганизмом во избежание еще больших проблем со здоровьем."Желательноесть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу. А вот гриль у менядома есть – теперь буду на нем готовить", – цитирует звезду . Также врачи рекомендовалиМилявской исключить из своего рациона соль, которая приводит к сбоям в работепочек.Однако выдерживать диету Лолитеочень трудно, потому что она очень любит солененькое. Так, она призналась, чтонедавно на ночь наелась соевого соуса. Но здоровье – дороже. К тому же,совсем скоро ей нужно на гастроли – болеть некогда. "Если есть не большеодного грамма соли в день, пройдут все отеки и почки почистятся!", –говорит артистка.Ранее 54-летняяисполнительница в очередной раз доказала, что она – женщина без комплексов.Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.При этом она назвала себя с юмором "речной жабой". На это супруг Лолиты ДмитрийИванов ответил: "Ну какая жаба? Морская звезда!". Отметим, Лолита обладаетпрекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой.