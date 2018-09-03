У артистки начались проблемы с почками.
Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.
У артистки начались проблемы с почками.
Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.
Певица
прошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее песок в почках. Медики предупредили Лолиту, что она должна тщательно следить за своим
организмом во избежание еще больших проблем со здоровьем.
"Желательно
есть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу, а вот гриль у меня
дома есть – теперь буду на нем готовить", – цитирует звезду . Также врачи рекомендовали
Милявской исключить из рациона соль, которая приводит к сбоям в работе
почек.
Выдерживать диету Лолите
очень трудно, потому что она очень любит солененькое. Звезда призналась, что
недавно на ночь наелась соевого соуса. Однако здоровье дороже, к тому же скоро гастроли – болеть некогда. "Если есть не больше
одного грамма соли в день, пройдут все отеки и почки почистятся!" –
говорит артистка.
Ранее 54-летняя
исполнительница в очередной раз доказала, что она женщина без комплексов.
Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.
Певица назвала себя "речной жабой", а ее супруг Дмитрий
Иванов ответил: "Ну какая жаба? Морская звезда!" Отметим, что Лолита обладает
прекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой.