У артистки начались проблемы с почками. Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.

У артистки начались проблемы с почками.Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.Певицапрошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее песок в почках. Медики предупредили Лолиту, что она должна тщательно следить за своиморганизмом во избежание еще больших проблем со здоровьем."Желательноесть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу, а вот гриль у менядома есть – теперь буду на нем готовить", – цитирует звезду . Также врачи рекомендовалиМилявской исключить из рациона соль, которая приводит к сбоям в работепочек.Выдерживать диету Лолитеочень трудно, потому что она очень любит солененькое. Звезда призналась, чтонедавно на ночь наелась соевого соуса. Однако здоровье дороже, к тому же скоро гастроли – болеть некогда. "Если есть не большеодного грамма соли в день, пройдут все отеки и почки почистятся!" –говорит артистка.Ранее 54-летняяисполнительница в очередной раз доказала, что она женщина без комплексов.Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне.Певица назвала себя "речной жабой", а ее супруг ДмитрийИванов ответил: "Ну какая жаба? Морская звезда!" Отметим, что Лолита обладаетпрекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой.