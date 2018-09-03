В Москве расследуют убийство сотрудника полиции. Его тело обнаружили минувшей ночью в подсобном помещении на станции метро Курская. Полицейский был убит выстрелом в голову. В столице объявили план Сирена. Утром подозреваемого задержали, сейчас его допрашивают. Следователи изучают и видео с место преступления.

В Москве расследуют убийство сотрудника полиции. Его тело обнаружили минувшей ночью в подсобном помещении на станции метро "Курская". Полицейский был убит выстрелом в голову. В столице объявили план "Сирена". Утром подозреваемого задержали, сейчас его допрашивают. Следователи изучают и видео с место преступления.Сейчас станция метро "Курская" работает в штатном режиме. Следственные действия на месте преступления шли до пяти утра — вплоть до открытия метрополитена. Здесь работали как представители Следственного комитета, так и полиции. Поймать убийцу полицейского для представителей правоохранительных органов было делом чести, и задержать его удалось довольно быстро.На кадрах с камеры видеонаблюдения, сделанных через несколько мгновений после убийства, стрелявший разговаривает с сотрудницей метро, прибежавшей на звук выстрела. После этого нападавший сел в поезд и уехал. Вышел он на станции "Павелецкая".Немаловажную роль сыграли камеры наблюдения, в том числе и с функцией распознавания лиц. И уже сегодня около семи часов утра на "Павелецкой" предполагаемого убийцу задержали, когда он вновь входил в метро.Убийство полицейского произошло накануне около полуночи. По имеющимся данным, сотрудник УВД на метрополитене остановил одного из пассажиров для проверки документов. Их, по всей видимости, не оказалось, и мужчине предложили пройти в линейный отдел для составления протокола.Он попросился в туалет, где выстрелил сопровождавшему его сотруднику полиции в голову. Погибший — 23-летний Андрей Райский. В полиции он работал недавно, у него осталась жена и двухлетний сын.Сведения о том, что нападавший стрелял из табельного оружия полицейского, не подтвердились. По словам официального представителя МВД, стрелял нападавший из своего пистолета. Остается справедливый вопрос: как стрелявший смог обойти все системы безопасности, датчики и металлоискатели, и пройти в метро с огнестрельным оружием. Не исключено, что Следственный комитет проверит и этот факт.