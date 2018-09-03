31 августа на экстренном заседании Правительства ДНР временно исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, до сего времени - вице-премьер и фактический руководитель администрации Захарченко.

31 августа на экстренном заседании Правительства ДНР временно исполняющим обязанности главы республики назначен Дмитрий Трапезников, до сего времени — вице-премьер и фактический руководитель администрации Захарченко. Уроженец Краснодара. В младенческом возрасте с родителями переехал в Донецк. В народном ополчении с первых дней. Интересный штрих в биографии: Трапезников руководил фан-клубом футбольной команды "Шахтер".И вот его первое заявление при вступлении в нынешнюю должность. "Донецкая республика будет жить самостоятельно, независимо и, как мечтал Александр Владимирович, в большой России. Мы это сделаем". Об Украине ни слова. Да оно теперь и понятно. Минские соглашения в Донецке отныне уже как ругательство. Нецензурно.Заматеревшие в боях ветераны-ополченцы даже не пытаются сдерживать слезы. Алексей Тищенко, ветеран ополчения ДНР, с первых дней был рядом со своим командиром. "Вы считаете, удастся сломить Донбасс вот такими методами?! Никогда в жизни, сейчас еще деды поднимутся — нас в советской армии учили. Пускай они теперь берегутся", — сказал Тищенко.Он, как и многие, называл Захарченко Батей, хоть и был старше его на 20 лет. "Как отца уважал меня. Это был большой человек. Донбасс потерял друга, руководителя", — отметил Тищенко.Небольшое кафе в центре Донецка раскурочено мощным взрывом. Под ногами хрустит стекло, везде следы крови. Части мебели и окна вынесены на улицу взрывной волной. Внутри еще работают эксперты. Не первый теракт в Донбассе и, наверное, не последний, но самый тяжелый.Вместе с советником главы республики Александром Казаковым рассматриваем место преступления. Взрывчатку заложили в один из светильников. Взрыв был направленный, бутылки и фужеры в баре даже не треснули.Мы знали президентов, жующих галстуки и ползающих на карачках. Захарченко был настоящим: мужиком, командиром, главой государства. Его видели под градами и обстрелами. Дважды раненый, он одним своим видом доказывал, что шахтеры могут и автомат в руках держать не хуже отбойного молотка, и республикой управлять во время гражданской войны.Глава республики получил тяжелое ранение в голову и умер по дороге в больницу. Вместе с ним погиб охранник, были ранены еще 10 человек. Серьезно пострадал министр доходов и сборов Александр Тимофеев. "Он в сознании, разговаривает, немного плохо слышит, потому контузия, но разговаривает", — отметил Казаков.То, что глава республики приходил в это кафе часто, знали все. Оно хорошо охранялось, но стопроцентной гарантии безопасности никто дать не мог. Название кафе сейчас едва читается. Назло Киеву, в котором открыли кабак "Каратель", заведение окрестили "Сепар". В его обломках отыскался Чебурашка в камуфляже."Здесь еще в шутку был прикреплен Чебурашка. Ни для кого не было секретом то, что здесь хозяева — люди с ближайшего окружения Александра Владимирович. Поэтому этот объект был под усиленной охраной. Возникает очень много вопросов", — сказал Эдуард Басурин, представитель оперативного командования ДНР.Жители Донецка весь день несли цветы. Вот две интеллигентные пенсионерки собрали свои силы в кулак и пришли к месту гибели своего президента. "Мы все время были здесь, пережили самые страшные и трудные дни. Этим терактом хотели сломить нашу волю, показать, что мы чего-то боимся, что мы теперь в растерянности, — говорят они. — Но этого не произойдет. Мы не встанем на колени никогда!".По замыслу организаторов, исполнителей этого преступления, оно должно было деморализовать людей, живущих в ДНР. А на самом деле все произошло прямо противоположным образом. Люди обозлены донельзя, считают, что они должны отомстить за смерть главы республики. Мне кажется, его гибель стала таким мобилизующим моментом", — подчеркнул журналист Андрей Бабицкий.Для Александра Захарченко эта война стала личной трагедией. На его глазах родные города и села превращались в руины. Мать — русская, отец — украинец. Как его самого делить? Как делить бывших соседей?"Я уничтожу любого, кто придет сюда с оружием в руках, — это моя земля, на которой я родился". В Петровке — дом моего отца. И он тоже разрушен", — говорил Захарченко.В ДНР говорят, что этим терактом Украина поставила крест на Минских соглашениях. Красную линию киевские власти перешли окончательно."Мы считаем, что ДНР обязана отомстить. Как, в какой форме и в какие сроки, давайте это оставим за рамками наверное медийного поля", — сказал Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР.Возможно, расчет был как раз на необдуманную реакцию народных армий. После известий о гибели Захарченко линия фронта ожила. Начались массированные обстрелы."Они рассчитывают, что мы психанем, нарушим Минские соглашения, пойдем вперед и они этим воспользуются", — считает Сергей Завдовеев, командир спецподразделения "Легион".На экстренном заседании Народного совета непривычно тихо. Депутаты, большинство из которых пришло в военной форме, мрачнее тучи. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, бывший вице-премьер."У нас у всех вырвали часть сердца и часть души. Для нас он был больше, чем глава. Для нас он был человек, который задал вектор развития нашей республики. Я уверен, что только общими усилиями мы победим врага, отомстим за каждую каплю крови!" – заявил Трапезников.Донецк, кажется, осиротел. Угольно-черная полоса на флагах республики как затянувшийся траур пятого года войны. Моторола, Гиви, теперь вот и сам Захарченко…Товарищи обещают отомстить. Двух участников диверсионной группы уже задержали."Задержаны два человека, они начали давать показания, в результате чего подтвердилось, что все-таки это дело рук украинских диверсантов, — рассказал Дмитрий Трапезников. — Пластид, который там обнаружили, ранее был найден в кафе "Пушкин".Кабинет Захарченко в здании Народного совета уже опечатан, но специально для нас открыли старые замки — еще советского обкома. Все – скромно: стол с телефонами и карта Донбасса, временно пустующее кресло. Его обязательно займет кто-то другой. Иначе и быть не может. И вновь продолжается бой.