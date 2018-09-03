Руководители образовательных учреждений Владимира подвели итоги и поговорили о планах на будущее.

Руководители образовательных учреждений Владимира подвели итоги и поговорили о планах на будущее.Призы и наградыМесто проведения педсовета выбрали не случайно: преображение станции юных натуралистов «Патриарший сад», масштабную реконструкцию которой завершили в этом году, наглядно подтверждает, что дополнительное образование в городе развивают, обновляют, совершенствуют, как и всю образовательную сферу в целом.1 сентября во Владимире свои двери откроют все 49 общеобразовательных организаций. В 149 первых классов школ города придут почти 4200 детей. Самое большое количество первых классов - 7 - будет в новой школе № 49, по 6 первых классов - в школах № 36 и № 40.Лучшим педагогам города вручили Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодёжи и многолетний добросовестный труд.Свои награды получили и лауреаты конкурса «Лучшие школы города Владимира-2018»: средняя общеобразовательная школа № 9, лингвистическая гимназия № 23, средняя общеобразовательная школа № 32. Вместе с дипломами лауреатам вручили сертификаты по 500 тыс. рублей, которые они направят на дальнейшее развитие образовательных учреждений.Также назвали победителей городского конкурса на лучший детский сад. Первое место занял центр развития ребёнка - детский сад № 109, вторую строчку рейтинга разделили детские сады № 13 и № 83, на третьем месте - детские сады № 110 и № 75.Особые слова признательности на педсовете звучали в адрес ветеранов педагогического труда. Благодарственные письма получили известные владимирские учителя Галина Сизова и Александр Родионов.Качество образованияМайским указом 2018 года президент России Владимир Путин поставил перед образовательным комплексом страны задачу - войти по качеству образования в десятку лучших стран мира. На педсовете отметили, что достижение этой сложной, но решаемой задачи возможно только в условиях постоянного развития инновационных образовательных программ и эффективных методов и технологий обучения.Серьёзных претензий к образовательным учреждениям города у надзорных органов нет, а все недочеты к началу учебного года в управлении образования обещают устранить. В этом году ещё больше внимания уделяют безопасности и здоровью детей в учебных заведениях. Мэрия уже получила деньги на установку систем контроля доступа - электронных турникетов в 24 школах.- 1 сентября дети увидят, что система контроля доступа очень серьёзная. Родители смогут получать смс-сообщения о том, что ребёнок пришёл в школу, либо вышел или отошёл куда-то, и будут знать, где в настоящий момент находится школьник, - рассказала начальник городского управления образования Елена Малик. - Мы делаем ремонты в медицинских кабинетах, а это значит, что к концу года мы их всех будем лицензировать, и вопрос с медицинским обслуживанием в учебных заведениях перестанет быть острым.Дефицит кадровОднако кадровый вопрос по-прежнему актуален. В школах города не хватает учителей начальных классов, иностранных языков и физкультуры.- Мы ищем, ждём и всячески привлекаем около 40 педагогов. Взаимодействуем с вузами, с педагогическим колледжем, - продолжила Елена Малик. - С большой радостью ждём и молодых педагогов, и опытных. Стараемся во всём поддерживать и обучать.Одним из самым значимых событий в городском образовании станет открытие школы № 39 в 8-ЮЗ. По словам директора Светланы Подшибякиной, штат педагогов практически укомплектовали. Не хватает только одного учителя технологии. А количество рабочих вокруг школы зря смущает родителей будущих учеников.- Идёт благоустройство территории. Потому что этот процесс остановить до конца будет невозможно. Хочется что-то улучшить, - поделилась директор школы № 49 Светлана Подшибякина. - Сейчас будут укладывать мягкое покрытие на детских площадках, которые у нас уже есть. Заканчивают работу по благоустройству стадиона и территории вокруг школы.Помещения внутри школы, по словам директора, полностью готовы к началу уроков. Планируют, что 1 сентября за парты школы № 49 сядет почти тысяча учеников.КомментарийГлава администрации города Владимира Андрей Шохин:- Каждая школа Владимира уникальна, в каждой сложились свои добрые традиции, а хранителями лучших традиций городского образования всегда были, есть и будут уважаемые педагоги.