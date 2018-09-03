Руководители образовательных учреждений Владимира подвели итоги и поговорили о планах на будущее.
Руководители образовательных учреждений Владимира подвели итоги и поговорили о планах на будущее.
Призы и награды
Место проведения педсовета выбрали не случайно: преображение станции юных натуралистов «Патриарший сад», масштабную реконструкцию которой завершили в этом году, наглядно подтверждает, что дополнительное образование в городе развивают, обновляют, совершенствуют, как и всю образовательную сферу в целом.
1 сентября во Владимире свои двери откроют все 49 общеобразовательных организаций. В 149 первых классов школ города придут почти 4200 детей. Самое большое количество первых классов - 7 - будет в новой школе № 49, по 6 первых классов - в школах № 36 и № 40.
Лучшим педагогам города вручили Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодёжи и многолетний добросовестный труд.
Свои награды получили и лауреаты конкурса «Лучшие школы города Владимира-2018»: средняя общеобразовательная школа № 9, лингвистическая гимназия № 23, средняя общеобразовательная школа № 32. Вместе с дипломами лауреатам вручили сертификаты по 500 тыс. рублей, которые они направят на дальнейшее развитие образовательных учреждений.
Также назвали победителей городского конкурса на лучший детский сад. Первое место занял центр развития ребёнка - детский сад № 109, вторую строчку рейтинга разделили детские сады № 13 и № 83, на третьем месте - детские сады № 110 и № 75.
Особые слова признательности на педсовете звучали в адрес ветеранов педагогического труда. Благодарственные письма получили известные владимирские учителя Галина Сизова и Александр Родионов.
Качество образования
Майским указом 2018 года президент России Владимир Путин поставил перед образовательным комплексом страны задачу - войти по качеству образования в десятку лучших стран мира. На педсовете отметили, что достижение этой сложной, но решаемой задачи возможно только в условиях постоянного развития инновационных образовательных программ и эффективных методов и технологий обучения.
Серьёзных претензий к образовательным учреждениям города у надзорных органов нет, а все недочеты к началу учебного года в управлении образования обещают устранить. В этом году ещё больше внимания уделяют безопасности и здоровью детей в учебных заведениях. Мэрия уже получила деньги на установку систем контроля доступа - электронных турникетов в 24 школах.
- 1 сентября дети увидят, что система контроля доступа очень серьёзная. Родители смогут получать смс-сообщения о том, что ребёнок пришёл в школу, либо вышел или отошёл куда-то, и будут знать, где в настоящий момент находится школьник, - рассказала начальник городского управления образования Елена Малик. - Мы делаем ремонты в медицинских кабинетах, а это значит, что к концу года мы их всех будем лицензировать, и вопрос с медицинским обслуживанием в учебных заведениях перестанет быть острым.
Дефицит кадров
Однако кадровый вопрос по-прежнему актуален. В школах города не хватает учителей начальных классов, иностранных языков и физкультуры.
- Мы ищем, ждём и всячески привлекаем около 40 педагогов. Взаимодействуем с вузами, с педагогическим колледжем, - продолжила Елена Малик. - С большой радостью ждём и молодых педагогов, и опытных. Стараемся во всём поддерживать и обучать.
Одним из самым значимых событий в городском образовании станет открытие школы № 39 в 8-ЮЗ. По словам директора Светланы Подшибякиной, штат педагогов практически укомплектовали. Не хватает только одного учителя технологии. А количество рабочих вокруг школы зря смущает родителей будущих учеников.
- Идёт благоустройство территории. Потому что этот процесс остановить до конца будет невозможно. Хочется что-то улучшить, - поделилась директор школы № 49 Светлана Подшибякина. - Сейчас будут укладывать мягкое покрытие на детских площадках, которые у нас уже есть. Заканчивают работу по благоустройству стадиона и территории вокруг школы.
Помещения внутри школы, по словам директора, полностью готовы к началу уроков. Планируют, что 1 сентября за парты школы № 49 сядет почти тысяча учеников.
Комментарий
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин:
- Каждая школа Владимира уникальна, в каждой сложились свои добрые традиции, а хранителями лучших традиций городского образования всегда были, есть и будут уважаемые педагоги.