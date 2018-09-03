Следователи Уфы проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка, который надышался газом из баллончика для заправки зажигалок.

Следователи Уфы проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка, который надышался газом из баллончика для заправки зажигалок.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Башкирии, ЧП произошло в воскресенье, 2 сентября, в жилом дворе на улице Гафури. По предварительным данным, компания из трех подростков купила два баллончика с газом для заправки зажигалок. Юноши спрятались в доме и стали вдыхать его пары. Через некоторое время один из подростков потерял сознание и упал. Его друзья вызвали скорую помощь, но приехавшие медики констатировали смерть мальчика.В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, в которую вошли следователи СКР и сотрудники полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти подростка.