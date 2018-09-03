В украинском
сегменте соцсетей снова переполох – там усомнились в том, что президент России -
настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальной
забавой.
В украинском
сегменте соцсетей снова переполох – там усомнились в том, что президент России -
настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальной
забавой.
В этот раз вызвало сомнение видео, которое выложил на своей
страничке в Twitter журналист "Комсомолки"
Дмитрий Смирнов. На этих кадрах президент во время отдыха позирует на камеру -
показывает кулак.
"Кого-то не слишком похожего нашли. Но, видимо, из
тех, кто водит грузовик, этот лучший", – написала в комментариях Тихомирова
Ольга. Девушка даже не обратила внимания на то, что Путин находится на катере,
а не за рулем машины.
Украинцам уже давно не дают покоя несуществующие двойники президента, их поиски стали новым
ходом в информационной войне с Россией. В августе украинское издание
"Обозреватель" писало, что Владимир Путин во время визита в Крым предстал
сразу в двух образах, которые разительно отличаются.
Это подметил
заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Два
фото для сравнения он выложил на своей странице в Facebook, но даже беглого
взгляда на снимки хватит, чтобы понять, что президент просто снят в двух разных
костюмах.
Тогда
же журналисты "Обозревателя" обратились за комментарием к известному,
как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок. Она проанализировала фото
и видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что они
доказывают факт наличия двойников у президента. Астролог договорилась до того,
что один из "путиных" – бурят по национальности.
Конечно, злопыхателей на Украине обуяла обычная
зависть: Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Петра
Порошенко, не боится предстать в совершенно разных образах – он умеет управлять
машинами и самолетами, может без страха летать на дельтаплане, опуститься на
дно моря, окунуться в ледяную прорубь.