В украинском сегменте соцсетей снова переполох – там усомнились в том, что президент России - настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальной забавой.

В украинскомсегменте соцсетей снова переполох – там усомнились в том, что президент России -настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальнойзабавой.В этот раз вызвало сомнение видео, которое выложил на своейстраничке в Twitter журналист "Комсомолки"Дмитрий Смирнов. На этих кадрах президент во время отдыха позирует на камеру -показывает кулак."Кого-то не слишком похожего нашли. Но, видимо, изтех, кто водит грузовик, этот лучший", – написала в комментариях ТихомироваОльга. Девушка даже не обратила внимания на то, что Путин находится на катере,а не за рулем машины.Украинцам уже давно не дают покоя несуществующие двойники президента, их поиски стали новымходом в информационной войне с Россией. В августе украинское издание"Обозреватель" писало, что Владимир Путин во время визита в Крым предсталсразу в двух образах, которые разительно отличаются.Это подметилзаместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Двафото для сравнения он выложил на своей странице в Facebook, но даже беглоговзгляда на снимки хватит, чтобы понять, что президент просто снят в двух разныхкостюмах.Тогдаже журналисты "Обозревателя" обратились за комментарием к известному,как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок. Она проанализировала фотои видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что онидоказывают факт наличия двойников у президента. Астролог договорилась до того,что один из "путиных" – бурят по национальности.Конечно, злопыхателей на Украине обуяла обычнаязависть: Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги ПетраПорошенко, не боится предстать в совершенно разных образах – он умеет управлятьмашинами и самолетами, может без страха летать на дельтаплане, опуститься надно моря, окунуться в ледяную прорубь.