На 59-м году жизни скончался бессменный клавишник группы Ника Кейва The Bad Seeds Конвей Сэведж, который проработал со знаменитым австралийским музыкантом почти 30 лет. В 2017 году у Сэведжа нашли раковую опухоль мозга. Тогда же пианист перестал появляться на сцене.

На 59-м году жизни скончался бессменный клавишник группы Ника Кейва The Bad Seeds Конвей Сэведж, который проработал со знаменитым австралийским музыкантом почти 30 лет. В 2017 году у Сэведжа нашли раковую опухоль мозга. Тогда же пианист перестал появляться на сцене, сообщает Guardian.В посте на официальной странице The Bad Seeds в "Фейсбуке" музыканты назвали Сэведжа "веселым, страшным, нежным, честным, настоящим и бессмертным"."Он мог быть разным, но всегда был настоящим. Его высокий и нежный голос шел прямо из души. Красной нитью анархизма он пронзал все наши концерты", — пишут участники австралийского коллектива.Конвэй Сэведж родился 27 июля 1960 года. Он начал играть на пианино в подростковом возрасте, выступая в пабе своих родителей. С 1980-го по 1981 год австралией играл вместе с барабанщиком Джимом Уайтом в группе Happy Orphans, а затем – в австралийских группах The Feral Dinosaurs, Dust on the Bible, Dave Last and The Legendary Boy Kings. С Ником Кейвом Сэведж начал сотрудничать в 1990 году.