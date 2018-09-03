ОМВД России по району Вешняки устанавливает местонахождение пропавшей без вести Грозевой Галины Николаевны...

ОМВД России по району Вешняки устанавливает местонахождение пропавшей без вести Грозевой Галины Николаевны, 15.05.1940 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 31 августа 2018 года ушла из дома на улице Косинской и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 78 лет, рост 165 см, плотное телосложение, волосы седые да плеч, глаза серые.Была одета: черная кофта с розовыми вставками, серо-коричневые брюки, коричневые ботинки, при себе имела красную лаковую сумку.Особые приметы:шрам на переносице, шрам под правым глазом.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам8(495) 965-14-01; 8(495) 965-22-48; 8(499)373-60-75; 8(499)373-68-30 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73