Полицейские и ветераны органов внутренних дел рассказали студентам колледжей областного центра о своей службе.

В день знаний в центре профессиональной подготовки регионального УМВД сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел встретились со студентами колледжей города Владимира. Правоохранители рассказали молодежи о преимуществах и трудностях службы в полиции, подчеркнув важность этой работы для общества.Продолжилось мероприятие ритуалом возложения венков к обелиску сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, в память о которых в небо были запущены белые шары.Далее около сотни ребят посетили музей УМВД, расположенный в административном здании центра, и ознакомились с образцами оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел.Затем правоохранители продемонстрировали навыки и умения по применению боевых приемов борьбы в различных ситуациях, ознакомили студентов с условиями прохождения службы и профессионального обучения.Начальник центра профподготовки полковник полиции Олег Пилипас предложил ребятам, имеющим крепкое здоровье, хорошую физическую подготовку и необходимое образование, подумать о поступлении на службу в органы внутренних дел.В завершение встречи гости задали многочисленные вопросы по различным направлениям деятельности полиции, пообщались с сотрудниками и ветеранами.