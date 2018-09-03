В Эстонии в воскресенье на кладбище поселка Лихула (Lihula, Западная Эстония) на митинге, посвященном 14-й годовщине демонтажа памятника эстонским солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС, была установлена на время проведения мероприятия копия памятника.

В Эстонии на кладбище поселка Лихула на время митинга в честь 14-летия демонтажа памятника солдатам, воевавшим в годы Второй мировой войны в составе 20-й эстонской дивизии СС, была установлена его копия.Памятник демонтировали 14 лет назад по распоряжению правительства.Однако собравшиеся на митинг 200 человек выразили недовольство действиями правительства Юхана Партса, который опасался, что памятник навредит репутации государства, желающего стать членом НАТО и ЕС. Памятник убрали вопреки воле местного населения.Сейчас памятник стоит в музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином, передает "Интерфакс".