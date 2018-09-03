В Греции во время круиза на яхте, принадлежащей мексиканскому миллиардеру Альберто Байлерсу, погибла 20-летняя модель из Австралии Шинейд Макнамара. Причины трагедии пока неизвестны.

В Греции во время круиза на яхте, принадлежащей мексиканскому миллиардеру Альберто Байлерсу, погибла 20-летняя модель из Австралии Шинейд Макнамара. Причины трагедии пока неизвестны, сообщает Independent.Девушка была госпитализирована во время остановки яхты на греческом острове Кефалония. Врачи отметили, что модель находилась в критическом состоянии. Макнамара скончалась в больнице.Интересно, что 87-летний миллиардер и его родственники покинули яхту за несколько дней до трагедии. Девушка плавала в сопровождении экипажа судна.В настоящий момент полицейские ожидают результаты вскрытия.Шинейд Макнамара была популярным инстаграм-блогером. На страницу девушки в этой соцсети подписаны более 22 тысяч человек.Посмотреть эту публикацию в InstagramFRIDAY FRIDAY FRIDAY