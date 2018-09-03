Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в городе Авилес на севере Испании.

Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в городе Авилес на севере Испании.Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Razon, ссылаясь на свои источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии страны.Издание отмечает, что авария случилась в 13.40 по местному времени (14.40 мск). В этот момент автобус, курсирующий по маршруту Кудильеро — Авилес — Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.В ДТП пострадали 27 человек, часть из которых был госпитализированы с помощью санитарных вертолетов. В данное время на месте трагедии работают спасатели, врачи и полиция. Последние устанавливают причины и обстоятельства случившегося.