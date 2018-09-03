Инцидент произошел на улице Шагова, 142/1

Инцидент произошел на улице Шагова, 142/1В Костроме неизвестные изродовали автомобиль женщина. Она оставила машину на платной парковке на улице Шагова, передает.Иномарка Toyota Land Cruiser Prado находилась под присмотром охраны. За это женщина заплатила 4 200 рублей. Когда она приехала, чтобы забрать машину, увидела, что та вся изрисована.«Хозяин же стоянки и охранники только посмеялись, ничего не объяснили, не извинились. Хозяин ещё и мне нахамил, усмехнулся и сказал, что я на такой приехала. Камеры вдруг работать перестали», - сообщила владелица.Теперь костромичка намерена обратиться в суд.