Ранее их не раз привлекали к ответственности за аналогичные преступления

Ранее их не раз привлекали к ответственности за аналогичные преступленияВ Нее двое подростков - 15 и 16 лет - обворовали магазин и подожгли его, чтобы скрыть улики.Пожар в торговом павильоне обнаружил полицейский. Он позвал на помощь своих коллек и вызвал спасателей. После правоохранители обнаружили, что до возгорания дверь уже была вскрыта. Как оказалось, с прилавка пропали пиво, сигареты, колбаса, тушенка и другие продукты.Подозрение пало на двух местных подростков, которые не раз привлекались к ответственности. Правоохранители навестили родственников подозреваемых и нашли пакет с частью украденных продуктов.В отношении подростков возбудили уголовные дела.