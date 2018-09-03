Владимирский хлебокомбинат поздравил первоклассников.

Владимирский хлебокомбинат поздравил первоклассников.1 сентября более 15 тысяч первоклашек перешагнули пороги школ Владимирской области, и напутствовал их Золотой Колобок.Праздник с подаркамиВ этом году акция «Первоклассник» Владимирского хлебокомбината, в которую вовлекли школьников всех уголков региона, стартовала в 21-й раз. За эти годы в акции приняли участие более 150 тысяч новичков.Торжественный старт акции дали на торжественной линейке во владимирской гимназии № 3. Для учебного заведения этот День знаний особый – первый звонок прозвенел здесь в сотый раз!Нарядные, с яркими букетами, чуть испуганные первоклашки, ищущие глазами родителей, серьёзные одиннадцатиклассники, снисходительно глядящие на малышню, – все они понимают, что в этот день стали частью большой истории гимназии ума и сердца. Так называют свою альма-матер ученики.Директор гимназии №3, заслуженный учитель России Галина Мартьянова, поздравляя учеников, обращает внимание на важность момента:- Это особенный учебный год, - заметила Галина Ивановна. - И вы, кто начинает свою учёбу, и вы, дорогие выпускники, станете объектом внимания ребят из нашего музея.В музее гимназии множество стендов, посвящённых знаменитым выпускникам. Достаточно было и одного имени – Юрия Левитана, но в этой когорте – учёные и военные, врачи, директора предприятий, педагоги, журналисты, актёры. Это и ученики школы, кто в суровые годы войны считали за счастье получить кусочек чёрного хлеба. Его круглые сутки выпекали на Владимирском хлебокомбинате, ставшем в те лихие годы линией трудового фронта.Выбор путиВ современной истории хлебокомбинат и гимназия №3 – добрые друзья. Ребята – частые гости в цехах предприятия. А в ближайшем будущем, возможно, выпускники гимназии придут на предприятие как молодые специалисты.Ведь 1 сентября состоялось ещё одно знаменательное событие – в ВлГУ им. Столетовых начала работу базовая кафедра «Продукты питания из растительного сырья», где будут готовить кадры для пищевой отрасли.Советник управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Владимир Белкин, поздравляя гимназистов с Днём знаний, позволил себе немного помечтать:- Вполне возможно, что через 15 лет, вы, первоклассники, придёте к нам квалифицированными специалистами. Здесь, во Владимире, мы должны выпекать хлеб на уровне мировых стандартов. Наш хлебокомбинат уже получил высшие государственные награды за качество продукции, а коллектив удостоили благодарностью президента за большой вклад в развитие отечественного хлебопечения. Могу отметить, что гимназия №3 – наши добрые друзья многие годы. Вы становитесь частью этой семьи. 1 сентября в допетровской России праздновали Новый год. А значит, дарили подарки. И мы по доброй традиции, дарим подарок.Найти магазины, где можно получить подарки, легко по яркому плакату. В областном центре уже к вечеру 1 сентября сотни первоклассников получили подарочные пакеты Владимирского хлебокомбината.Твори и побеждай1 сентября стартовал и традиционный творческий конкурс для школьников региона. Рисунки, поделки, сочинения, героями которого станет вкусная продукция Владимирского хлебокомбината и любимый малышами Золотой Колобок, ждёт взыскательное жюри. Вручение призов состоится в ноябре в Областном драмтеатре.Творческие работы школьников 1-4 класса можно направлять по адресу: 600020, Владимир, ул. Б. Нижегородская, 80-а, или по e-mail: reclama@vladhleb.com.Комментарий:Руководитель отдела по PR и GR АО «Владимирский хлебокомбинат» Екатерина Лялина:- По доброй традиции каждый первоклассник, а их в этом году больше, чем обычно - 15 236 человека – получит поздравительное письмо, где мы указали адреса магазинов, в которых их ждут вкусные подарки от Золотого Колобка. И конечно, мы приглашаем всех ребят к участию в творческом конкурсе.