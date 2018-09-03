В туалете четвертого отдела УВД столичной подземки на станции метро Курская Московского метрополитена было обнаружено тело сотрудника полиции. Сообщается, что его застрелил пассажир, которого тот остановил для проверки документов.

В туалете четвертого отдела УВД столичной подземки на станции метро "Курская" Московского метрополитена было обнаружено тело сотрудника полиции. Сообщается, что его застрелил пассажир, которого тот остановил для проверки документов.Тело застреленного полицейского обнаружила уборщица, услышавшая выстрелы и отправившаяся посмотреть, что случилось. Специалистам удалось восстановить приблизительный ход событий.Сообщается, что 23-летний сержант полиции Андрей Р. остановил пассажира для проверки документов. Тот попросил отвести его в туалет, что правоохранитель и сделал, передает telegram-канал 112. Заметив, что мужчина слишком долго находится в комнате, он вошел следом за ним.Тогда подозрительный пассажир набросился на полицейского. По некоторым данным, он выхватил у Андрея Р. табельное оружие. Согласно другой информации – преступник изначально был вооружен. Как бы то ни было, он выстрелил в голову правоохранителю. С места преступления злоумышленник скрылся на поезде.Подозреваемый был объявлен в розыск. Его удалось задержать. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Отмечается, что это была последняя смена погибшего полицейского. Он уже подал рапорт об увольнении. У него осталась жена и маленький сын, передает telegram-канал Mash.