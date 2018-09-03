"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В дежурную часть ОМВД России по Обручевскому району обратился житель столицы, который сообщил, что, следуя на своем автомобиле по улице Академика Челомея, совершил столкновение с автомашиной представительского класса. Водитель и пассажир иномарки потребовали у него немедленной выплаты 5 миллионов рублей. Потерпевший снял в банке денежные средства и передал злоумышленникам, после чего они скрылись", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском шоссе сотрудниками полиции задержаны 32-летний приезжий из ближнего зарубежья и 38-летний житель Подмосковья. В их автомобиле обнаружены поддельные государственные регистрационные знаки."Установлено, что фигуранты брали в аренду автомобили представительского класса, одевали дорогие костюмы и, курсируя по городу, выбирали своих жертв. Заранее сделав царапину на арендованной автомашине, они инсценировали ДТП, а затем выдвигали свои требования", - добавила официальный представитель ведомства.В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Сотрудники УВД по ЮЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, с просьбой звонить по телефонам: 8-499-124-47-02 или 8-929-997-91-56.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк