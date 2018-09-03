"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть ОМВД России по Обручевскому району обратился житель столицы, который сообщил, что, следуя на своем автомобиле по улице Академика Челомея, совершил столкновение с автомашиной представительского класса. Водитель и пассажир иномарки потребовали у него немедленной выплаты 5 миллионов рублей. Потерпевший снял в банке денежные средства и передал злоумышленникам, после чего они скрылись", - рассказала Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском шоссе сотрудниками полиции задержаны 32-летний приезжий из ближнего зарубежья и 38-летний житель Подмосковья. В их автомобиле обнаружены поддельные государственные регистрационные знаки.
"Установлено, что фигуранты брали в аренду автомобили представительского класса, одевали дорогие костюмы и, курсируя по городу, выбирали своих жертв. Заранее сделав царапину на арендованной автомашине, они инсценировали ДТП, а затем выдвигали свои требования", - добавила официальный представитель ведомства.
В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
Сотрудники УВД по ЮЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, с просьбой звонить по телефонам: 8-499-124-47-02 или 8-929-997-91-56.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать оперативное видео
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк