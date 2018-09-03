В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным...

"В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным. Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводится весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.