Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции 16-летнему подростку.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на территории г. Троицка, продавец – кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России « Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79