Сувенирный магазин американского Белого дома выпустил памятную монету в честь саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшего 16 июля этого года в столице Финляндии Хельсинки.Официальных изображений монеты пока нет, но ее фотографии опубликовал в своем Twitter журналист газеты New York Times Кеннет Фогел. В комментарии он отметил что мир по-прежнему не знает, о чем точно договорились Путин и Трамп.HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.Стоимость памятной монеты — 100 долларов. Подобная монета была выпущена также в честь саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 13 июня в Сингапуре, напоминает РИА Новости.Президенты Путин и Трамп в ходе саммита в Хельсинки 16 июля провели первые полномасштабные переговоры, причем более двух часов они беседовали с глазу на глаз.