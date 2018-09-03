Незнакомец передал пенсионерке на хранение якобы документы и денежные средства в размере одного миллиона рублей, а взамен взял 260 тысяч рублей и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Вешняки задержали 35-летнего приезжего по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.В службу «02» обратилась 86-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что днем на улице встретила неизвестного мужчину, который попросил дать в долг денежные средства, пообещав вернуть их с процентами. Пожилая женщина привела незнакомца к себе в квартиру, где он передал ей на хранение якобы документы на поставку винной продукции и денежные средства в размере одного миллиона рублей, а взамен взял 260 тысяч рублей и скрылся.После того как мужчина ушел, пенсионерка развернула пакет с деньгами, который он оставил, и увидела, что они являются билетами «банка приколов». Женщина обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый причастен к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Восточного округа.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73