Стало известно, что Тата Блюменкранц, еще не оформив развод с супругом Валерием, принимает знаки внимания от других мужчин. Обнародована откровенная переписка девушки с неизвестным поклонником.

Стало известно, что Тата Блюменкранц, еще неоформив развод с супругом Валерием, принимает знаки внимания от других мужчин. Обнародованаоткровенная переписка девушки с неизвестным поклонником.В беседе участница реалити-шоу уверяет, что развод с мужем – это не пиар. Кроме того, Тата не стесняется заигрывать с собеседником, отправляя ему свои "голые" фото.В частности, в ходе диалога парень интересуется грудью девушки. На это Тата отвечает, что соски у нее светлые, а ореолы – маленькие. "То есть перед людьми легко раздеваешься? – интересуется кавалер. – Ну да", – отвечает звезда "Дома-2".И это далеко не первый случай, когда Блюменкранц подозревают в измене, передает . Недавно появились слухи о ее романе с поклонником, 22-летним Александром Александровым. Но молодая мамочка слухи подобные слухи опровергла.К слову, Тата и Валерий снова вернулись на телепроект. Недавно они получили заманчивое предложение от руководства "Дома-2". Фанаты телешоу надеются, что у Таты и Валеры получится восстановить семью ради счастья любимой дочери.Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее. В свою очередь мужчина убежден, что в семейных ссорах виноваты оба супруга.