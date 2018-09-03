Американские эксперты подозревают, что против дипломатов США на Кубе и в Китае использовалось микроволновое оружие.

Американские эксперты подозревают, что против дипломатов США на Кубе и в Китае использовалось микроволновое оружие. Именно по этой причине дипломаты, работавшие в этих странах, испытывали частые головные боли, пишет газета The New York Times."Врачи и ученые говорят, что такое оружие могло вызвать непонятные симптомы и недомогания, которые, начиная с конца 2016 года, поразили более 30 американских дипломатов и членов семьи на Кубе и в Китае", — утверждает издание. Причем кубинские инциденты привели к дипломатическому разрыву между Гаваной и Вашингтоном.В статье приводятся результаты исследований 21 "пострадавшего дипломата с Кубы". В нем напрямую не говорится о влиянии микроволн, однако приводятся слова директора Центра по травматизму и восстановлению мозга в университете Пенсильвании Дугласа Смита, который в недавнем интервью заявил, что микроволны теперь считаются "главным подозреваемым", и что команда исследователей все больше уверена, что причина недомогания дипломатов кроется именно в таком воздействии. Однако кубинские специалисты в свою очередь говорили о том, что за воздействие микроволн дипломаты могли принять стрекот сверчков.Ранее сообщалось, группы дипломатов посольства США в Гаване, а позднее и генконсульства США в Шанхае испытывали серьезное недомогание. Дипломаты и члены их семей жаловались на головные боли, тошноту, рвоту, головокружение. А также бессонницу и проблемы со слухом.