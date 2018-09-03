В охваченной боями столице Ливии около 400 взбунтовавшихся заключенных одной из тюрем совершили массовый побег. Поводом для бунта стали раздававшиеся поблизости от пенитенциарного учреждения звуки стрельбы, услышав которые, узники снесли двери тюремного лагеря.

В охваченной боями столице Ливии около 400 взбунтовавшихся заключенных одной из тюрем совершили массовый побег. Поводом для бунта стали раздававшиеся поблизости от пенитенциарного учреждения звуки стрельбы, услышав которые, узники снесли двери тюремного лагеря.Охранники не стали открывать огонь на поражение, чтобы избежать жертв. В настоящее время сотрудники тюрьмы пытаются определить точное число сбежавших.Как сообщалось, бои между враждующими группировками не прекращаются в южных и западных пригородах Триполи с прошлого воскресенья. В столкновениях участвуют с одной стороны пехотная бригада, большинство бойцов которой являются выходцами из города Тархуна, с другой — подразделения батальона "Революционеров Триполи", поддерживаемого другими подчиняющимися правительству национального согласия Фаиза Сараджа фракциями, напоминает ТАСС.