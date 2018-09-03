Обвиняемые завладели принадлежащими женщине денежными средствами в размере свыше 66 млн рублей, а также попытались похитить еще свыше 320 млн рублей...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 320 млн рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как было установлено следствием, фигуранты сообщили потерпевшей о возможности повлиять на сотрудников правоохранительных органов и суда при принятии ими положительных решений в пользу ее родственника, что не соответствовало действительности. Обвиняемые завладели принадлежащими женщине денежными средствами в размере свыше 66 млн рублей, а также попытались похитить еще свыше 320 млн рублей, но не смогли довести задуманное до конца, так как потерпевшая обратилась в полицию.В отношении одного из соучастников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28