Полицейские провели с учащимися профилактические беседы на тему дорожной безопасности.

Сегодня, 3 сентября в одной из городских школ инспектор ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитан полиции Сергей Шляпов провел занятие с учениками седьмого класса на тему дорожной безопасности.Полицейский напомнил о важности соблюдения Правил дорожного движения при переходе проезжей части, о необходимости ношения светоотражающих элементов при движении по дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.Школьники внимательно слушали госавтоинспектора и поддерживали разговор, задавая интересующие вопросы. Ребята еще раз разобрали правила езды на велосипедах, вспомнили о необходимости использования защитной экипировки, а также о том, что до 14 лет ездить на велосипеде по проезжей части запрещено.Начальник и сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району приняли участие в проведении 1 сентября торжественных линеек в нескольких школах. Стражи порядка поздравили ребят с началом нового учебного года и провели профилактические беседы по соблюдению ПДД.Полицейские довели до детей и их родителей статистику ДТП в Вязниковском районе с участием несовершеннолетних, причины таких происшествий. Особое внимание уделили перевозке детей в автомобилях с использованием специальных удерживающих устройств, изучению безопасного маршрута «дом-школа-дом».В завершении мероприятия школьники поблагодарили сотрудников полиции за выступления и выразили интерес в последующих встречах.