Подозреваемый ударил себя ножом и скончался в больнице

Подозреваемый ударил себя ножом и скончался в больницеВ Вязниках знакомый мужчина из ревности задушил 26-летнюю мать пятерых детей, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Молодые люди недавно познакомились. Они постоянно общались в социальных сетях. Дважды мужчина и девушка встретились. После молодая мать решила не продолжать знакомство и сообщила об этом своему брату.31 августа молодой человек снова приехал в Вязники, все-таки надеясь связать свою жизнь с девушкой. Вечером она уложила спать детей и ушла к себе. Утром 1 сентября брат девушки сделал кофе и зашел в комнату, где обнаружил тело родственницы.Полицейские отправились на поиски подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник ударил себя ножом. После он скончался в больнице.Малышей под опеку забрали отец и бабушка из Нижнего Новгорода.