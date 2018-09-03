В Вязниках убили 26-летнюю мать пятерых детей. C убийцей она познакомилась по Интернету.

В Вязниках убили 26-летнюю мать пятерых детей. C убийцей она познакомилась по Интернету. Он был старше её на два года. Женщина вела с ним переписку. Но после двух личных встреч поняла, что он не герой её романа. Многодетная мама приняла решение не продолжать знакомство. Мужчина же, напротив, очень рассчитывал связать судьбу с этой женщиной и воспитывать её детей. 31 августа приехал к ней в гости и, не дождавшись взаимности, задушил её. Тело женщины на утро обнаружил брат. Причиной смерти, по предварительным данным, явилась асфиксия. Несостоявшийся жених через сутки после содеянного нанёс себе ножевое ранение в грудь. И скончался в местной больнице. Уголовное дело расследует Следком. Малолетние дети убитой сейчас под временной опекой отца, который прибыл из Нижнего Новгорода, и бабушки.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Роковая ошибка людей, которые знакомятся в Интернете, в социальных сетях, что они на очень коротком этапе с незнакомцем пускают человека, незнакомого, фактически, по психике, по психологии, по прошлому... Они впускают такого человека в дом. И потом уже иногда трудно от таких отделаться".