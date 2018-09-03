Явка на предстоящих выборах мэра столицы может составить около 30%. Об этом свидетельствуют данные инициативного опроса Электоральные предпочтения москвичей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось с 28 по 30 августа.

Явка на предстоящих выборах мэра столицы может составитьоколо 30%. Об этом свидетельствуют данные инициативного опроса"Электоральные предпочтения москвичей" Всероссийского центра изученияобщественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось с 28 по 30 августа.Социологи отмечают, что интерес москвичей к выборам впоследних числах августа остался без изменений. "Прогноз явки напредстоящих выборах составляет 31,8%", – отмечает со ссылкой на материалыисследования.Во ВЦИОМ подчеркивают, что такой уровень соответствуетпоказателям прошлых выборов мэра, которые состоялись в 2013 году. Вместе с теманалитики указали на то, что избирательная кампания стала более заметной.Что касается предвыборного рейтинга кандидатов на постградоначальника, то лидером остается действующий мэр Москвы Сергей Собянин,отмечают социологи. Его прогнозный результат, по информации ВЦИОМ, за последниенесколько недель вырос с 65,5% до 69,4%.На втором месте идет кандидат от КПРФ Вадим Кумин.Прогнозируемый результат коммуниста также показывает положительную динамику – с10,1% до 13,2%. Что касается других кандидатов, то их рейтинги за последниймесяц заметно просели."Особенно заметно снизился расчетный результат МихаилаДегтярева (кандидат от ЛДПР. – Прим.Ред.) – с 11,1% до 7,8%", – утверждаютсоциологи. Уменьшились показатели и претендента на пост мэра от"Справедливой России" Ильи Свиридова – с 7,1 до 6,5%, а также кандидата"Союза горожан" Михаила Балакина – с 4,3% до 1,4%, приводят данныеисследования аналитики.Ключевой этап предвыборной гонки, когда избиратели принимаютрешение участвовать в выборах, – последняя неделя перед голосованием, отмечаетгенеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Ситуация в первую неделюсентября может существенно отличаться от ситуации августа", – подчеркнулон, добавив, что итоговый результат во многом определит активность штабовкандидатов.Социологи объяснил это тем, что завершен период массовыхотпусков, в город вернулось много избирателей, которые по тем или иным причинамне участвовали в августовских опросах. Кроме того, Федоров призвал учитывать"дачный фактор". "Хорошая погода, желание москвичей провести наприроде последние теплые выходные традиционно негативно влияют на явку", -пояснил аналитик.Федоров подчеркнул, что представленные ВЦИОМ данные являютсяскорее ориентиром. При этом социологи констатируют: среди тех, кто точно намеренпринять участие в голосовании, заметной остается доля тех, кто еще не решил, закого отдаст свой голос. Таковых на настоящий момент 16%.Напомним, в середине августа ВЦИОМ провелэлекторальных предпочтений жителей столицы. Социологи выяснили, чтоголосованием интересуются 52% москвичей. Аналитики отметили, что жители столицыхорошо проинформированы о приближающемся голосовании: более половины изопрошенных смогли назвать точную дату выборов.Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования – 9сентября. Первым из кандидатов подписные листы муниципальных депутатов, а такжеподписи избирателей в свою поддержку предоставил в Мосгоризбирком СергейСобянин. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств.Так, участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по местунахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с20:00 до 22:00. Также Общественная палата Москвы получила право назначатьнаблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.