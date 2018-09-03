Владимир Колокольцев прибыл в город Бандар-Сери-Бегаван для участия в 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Бандар-Сери-Бегаван (столица Государства Бруней-Даруссалам) для участия в 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Российский Министр выступит перед главами делегаций и диалоговыми партнерами.Кроме того, запланирована встреча Владимира Колокольцева с Комиссаром полиции Брунея Джамми Аль-Исламом», - пояснила И. Волк.