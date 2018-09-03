Мероприятия проведены в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.

В августе текущего года во Владимирской области проведены комиссионные обследования технического, противопожарного и санитарно-противоэпидемиологического состояния, а также противопобеговой укрепленности изоляторов временного содержания. В проведении проверок приняли участие представители общественных советов и аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области.Члены общественного совета при региональном УМВД Татьяна Сидорова и Рафаиль Хабибуллин, а также член общественного совета при городском УМВД России по городу Владимиру Михаил Осокин посетили изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и специальный приемник для лиц, арестованных в административном порядке, расположенные в областном центре. Мероприятие проведено в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.Сопровождающий делегацию временно исполняющий обязанности начальника Управления организации общественного порядка регионального УМВД Сергей Вдовин провел для общественников экскурс в историю создания службы, рассказал о функциях и задачах изолятора и специального приемника, отдельно остановился на вопросах реализации прав и обязанностей содержащихся здесь граждан.Представители общественности проверили условия содержания и организацию быта спецконтингента, осмотрели помещения специального приемника, места для встреч со следователями, дознавателями и защитниками, а также лично пообщались с несколькими гражданами, содержащимися в спецприемнике. Жалоб на действия сотрудников полиции в адрес общественников от подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных лиц не поступило.По итогам проверки представители общественности отметили, что помещения для временного содержания граждан соответствуют требованиям российского законодательства и нормам международного права. Санитарно-бытовые условия изолятора и спецприемника признаны удовлетворительными.Всего в течение месяца члены общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне приняли участие в проверках изоляторов в двенадцати районах Владимирской области. Серьезных замечаний и нарушений в ходе проверок не выявлено. Рекомендации общественников будут предоставлены руководству регионального УМВД и руководству территориальных органов.