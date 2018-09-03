Матч прошел в воскресенье, 2 сентября

Матч прошел в воскресенье, 2 сентябряВладимирское «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне: футболисты проиграли со счетом 1:3 подмосковному «Долгопрудному».Матч прошел в воскресенье, 2 сентября. В составе победителей голы забросили Малания, Ларионов и Юрьев. В составе владимирцев ворота соперника поразил Андреев.Тем не менее, итоги матча могут быть пересмотрены. Руководство «Торпедо» поставило в известность инспектора матча и ПФЛ, что на замену у соперника вышел игрок, которого не во время внесли в протокол встречи.