Сотрудники полиции устанавливают местонахождение жителя города Владимира Королева Германа Андреевича 2005 года рождения.

3 сентября 2018 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже Королева Германа Андреевича 2005 года рождения, жителя города Владимира.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-162 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, зачесаны на левую сторону.Может передвигаться автостопом в сторону курортных городов Черного и Азовского моря.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру по телефону 8 (4922) 44-54-90 или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.