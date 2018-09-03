Злоумышленник взял в аренду автомобиль и, подделав договор купли-продажи, продал его за 320 тысяч рублей.

28 августа текущего года следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Оперативниками установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в городе Нижний Новгород, арендовал автомобиль «Mitsubishi Lancer» для работы в такси. Спустя месяц, в декабре 2017 года, подозреваемый, подделав договор купли-продажи транспортного средства, оформил автомобиль на себя и продал его в городе Владимире третьему лицу.Ущерб, причиненный реальному собственнику иномарки – 37-летнему нижегородцу, составил 320 тысяч.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан на территории города Нижний Новгород сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из местного Управления МВД.Свою вину мужчина признал полностью. В настоящее время автомобиль «Mitsubishi Lancer» изъят и возвращен законному владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.