Президент Украины передумал вводить военное положение и дти войной на Донбасс. Это решение Петр Порошенко принял сразу же после убийства в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.

Президент Украины передумал вводить военное положениеи дти войной на Донбасс. Это решение Петр Порошенко принял сразу же после убийства в Донецкеглавы ДНР Александра Захарченко.Свое решение глава Незалежной объяснил тем, что длянего ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета. Насамом деле, Порошенко спасовал перед обстоятельствами, сложившимися послетеракта в центре Донецка.Ситуация на юго-востоке Украины еще более осложнилась. Известно, что армия ДНР привела свои силы в повышенную боеготовность и закрыла все границы, включая погранпереходы с Россией.За последние четыре года на Украине неоднократнообсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе при которомведущая роль в операции перешла бы к армии, напоминает РИА Новости.Власти уже хотели принять это решение осенью 2018 года, но убийство Захарченкоспутало карты.Главу ДНР взорвали вечером в пятницу, 31 августа вкафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, а министр доходови сборов республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всегопострадали 11 человек.Президент Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым,подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирноерешение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, чтопрактически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев; главаГосдумы Вячеслав Володин сказал, что после теракта в Донецке минские соглашенияобнуляются.