Анастасия Волочкова пришла проститься с Иосифом Кобзоном. Скандально известная балерина умудрилась устроить провокацию даже на таком скорбном мероприятии – она отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что те пытаются сделать шоу.

Анастасия Волочкова пришла проститься с Иосифом Кобзоном. Скандально известная балерина умудрилась устроить провокацию даже на таком скорбном мероприятии – она отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что те пытаются "сделать шоу".Накануне, 2 сентября, в столичном концертном зале имени Чайковского состоялось прощание с великим артистом, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица страны, коллеги и друзья.Не осталась в стороне и скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Для траурного мероприятия танцовщица выбрала черный простой свитер и темные брюки. Завершали образ гладко убранные волосы. Анастасия с минимумом макияжа на лице несла в руке не традиционные гвоздики, а нежные белые лилии.Впрочем, не обошлось без неприятного инцидента. Когда множество журналистов обратилось к Волочковой за комментариями, та их жестко отбрила. "Зачем вы делаете шоу из такого события? Удивляюсь вам", – цитирует балерину "Московский комсомолец". Однако провокация артистки не удалась: журналисты быстро переключились на других знаменитостей, которые с лихвой компенсировали нежелание Волочковой общаться.По мнению некоторых представителей СМИ, многие пришедшие на прощание с Иосифом Кобзоном звезды якобы воспользовались случаем, чтобы лишний раз заявить о себе. "У меня такое ощущение, что ушел из жизни мой дедушка. Иосиф Давыдович всегда беспокоился за меня, учил уму-разуму, постоянно пенял, мол, зачем ходишь на эти дурацкие передачи, портишь свою репутацию", – заявил певец Прохор Шаляпин, к слову, пришедший одним из первых на церемонию. Артист куда более известен скандальными подробностями личной жизни, нежели своим творчеством.Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия, перенес несколько сложных операций.