Балерина поделилась с поклонниками семейными фото
с проводов дочки Ариадны в школу. На снимках Анастасиях позирует в смелом
наряде.
Балерина поделилась с поклонниками семейными фото
с проводов дочки Ариадны в школу. На снимках Анастасиях позирует в смелом
наряде.
"Первый раз в седьмой
класс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище на
улице Росси в Питере…", – подписала пост в Instagram знаменитость. В цветастом декольтированном
блинном платье с вырезом "до трусов" прима балета вызвала у своих подписчиков
неоднозначную реакцию.
Пользователи соцсети
посчитали такой вид развратным и на празднике знаний недопустимым. Также
фолловеры заподозрили Волочкову в злоупотреблении алкоголем. Сама же Ариадна
рядом с мамой смотрелась смущенной.
"Ржака))) Уже с утра, наверное,
тяпнула, чтобы всех порвать", (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – прим. ред.), "Опять
эти туфли... вид несвежий, прекращайте пить, уже видно", "Настя!!!
Зачем такой разрез?!", "Дети не всегда добрые и деликатные, а если мама
сверкает причинным местом, где ни попадя, наверняка одноклассники это обсуждают",
– прокомментировали снимки подписчики Анастасии.
Отметим, в этом году
среди детей звезд очень много тех, кто впервые отправился в школу. Это сыновья
ведущей Маши Малиновской и певицы Анастасии Стоцкой, дочь певицы Славы. В
первый класс сына отвела и актриса Агата Муцениеце.