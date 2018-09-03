Балерина поделилась с поклонниками семейными фото с проводов дочки Ариадны в школу. На снимках Анастасиях позирует в смелом наряде.

Балерина поделилась с поклонниками семейными фотос проводов дочки Ариадны в школу. На снимках Анастасиях позирует в смеломнаряде."Первый раз в седьмойкласс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище наулице Росси в Питере…", – подписала пост в Instagram знаменитость. В цветастом декольтированномблинном платье с вырезом "до трусов" прима балета вызвала у своих подписчиковнеоднозначную реакцию.Пользователи соцсетипосчитали такой вид развратным и на празднике знаний недопустимым. Такжефолловеры заподозрили Волочкову в злоупотреблении алкоголем. Сама же Ариаднарядом с мамой смотрелась смущенной."Ржака))) Уже с утра, наверное,тяпнула, чтобы всех порвать", (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – прим. ред.), "Опятьэти туфли... вид несвежий, прекращайте пить, уже видно", "Настя!!!Зачем такой разрез?!", "Дети не всегда добрые и деликатные, а если мамасверкает причинным местом, где ни попадя, наверняка одноклассники это обсуждают",– прокомментировали снимки подписчики Анастасии.Отметим, в этом годусреди детей звезд очень много тех, кто впервые отправился в школу. Это сыновьяведущей Маши Малиновской и певицы Анастасии Стоцкой, дочь певицы Славы. Впервый класс сына отвела и актриса Агата Муцениеце.