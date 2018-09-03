Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать в России условия, в которых бизнес будет чувствовать себя уверенно. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе совещания с представителями делового сообщества Московской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать в России условия, в которых бизнес будет чувствовать себя уверенно. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе совещания с представителями делового сообщества Московской области.Мероприятие состоялось на Красногорском заводе им. С. А. Зверева. В нем также приняли участие зампред Госдумы Сергей Неверов, руководители профильных комитетов нижней палаты, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметил спикер, развитие российской экономики в целом зависит от того, какие в стране будут созданы условия для развития бизнеса. Володин обратился к присутствовавшим на заседании членам делового сообщества, представителям Торгово-промышленной палаты России, "Опоры России", глав предприятий, подчеркнув, что хотел бы услышать их позиции и мнения.Как отметил председатель нижней палаты, тем проблемы, с которыми они сталкиваются, можно откорректировать или вовсе устранить. "Нужно создать условия для того, чтобы российский бизнес развивался, чтобы он чувствовал себя уверенно, и я надеюсь, такой диалог мы сегодня проведем", – подчеркнул Володин.Законодатель также обратил внимание на важность формирования условия для развития предпринимательства на региональном уровне. Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что это должно быть обусловлено федеральным решением.Стоит отметить, что нижняя палата седьмого созыва активно ведет диалог с бизнес-сообществом по актуальным вопросам, которые непосредственно его касаются.Так, в мае на Охотном Ряду депутаты и предприниматели обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных мер иностранных государств на территории России.