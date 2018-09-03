Важный поворот вокруг Сирии. Когда от ИГИЛ (запрещено в РФ) освобождали Алеппо, то выкуренных оттуда боевиков отвозили на автобусах в провинцию Идлиб, что на северо-западе страны. На тот момент так было проще.

Важный поворот вокруг Сирии. Когда от ИГИЛ (запрещено в РФ) освобождали Алеппо, то выкуренных оттуда боевиков отвозили на автобусах в провинцию Идлиб, что на северо-западе страны. На тот момент так было проще. И других недобитых террористов из других районов Сирии тоже свозили туда же к своим, ведь Идлиб до сих пор не под контролем сирийской правительственной армии. А теперь пришло время вернуть и Идлиб, что сейчас и предстоит в ходе военной операции.Американцам то не нравится. Уж очень им не хочется остаться в Сирии не у дел. Вот и решили ударить крылатыми ракетами по самой сирийской армии, и даже, как уже сообщает американская пресса, уже составлен список объектов. А поскольку ударять без повода пока еще неприлично, то его решили сконструировать. Лучший повод — якобы химатака со стороны войск Асада в битве за Идлиб. У Асада нет химоружия.Международная операция по уничтожению арсенала считается образцовой и удостоена Нобелевской премии мира, но ради оправдания ракетного удара по Сирии США готовы химоружие в Сирию вернуть. Настоящее. В бочках. И даже использовать, но от имени Асада, его же в этом и обвинив. Американские ракетоносцы к Сирии уже стягиваются, СNN сообщает об уже готовом списке целей. Дело за немногим.Нужна химатака, на которую отвечать. Но этот "сервис" уже предоставляют псевдоспасатели, финансируемые США и Великобританией, за отдельную плату. Химатака от Асада "под ключ". Платите денежки!Россия, впрочем, подготовку провокации шаг за шагом отслеживает. Пока "Белые каски" доставили на двух крупнотоннажных грузовиках тонны отравляющих веществ в город Саракиб и передали боевикам и группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ)."Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", — заявил Алексей Цыганков, начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.Данные подтверждают и власти Сирии. Находившийся с визитом в Москве глава МИД Сирийской Республики Вилид Муаллем сообщил, что "Белые каски" похитили в зоне Идлиба 44 ребенка для реализации постановки с химоружием.О том, что американцы приготовились воспользоваться провокацией "Белых касок" и в любой момент могут нанести удары по Сирии, ранее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Конашенков.По информации Минобороны, в Средиземное море прибыл американский эсминец "Росс" с 28 ракетами "Томагавк" на борту. Кроме того, в Персидском заливе находится американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазе Эль-Удейд в Катаре — стратегический американский бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами "воздух — земля". Издание Gibraltar Chronicle сообщило, что к Средиземному морю приблизилась атомная подводная лодка "Ньюпорт-Ньюс", также вооруженная "Томагавками".К нанесению массированного удара по Сирии американская военная группировка более чем готова. Осталось подготовить к операции американское и мировое общественное мнение. Сейчас этим вплотную заняты дипломаты и ведущие американские СМИ.