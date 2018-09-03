В течение ближайших пяти лет учёные обещают создать антивозрастное средство, которое обратит вспять процессы старения и увеличит продолжительность жизни людей до 150 лет. Автор открытия испытал чудо-препарат на себе и поделился первыми результатами.

В течение жизни организм накапливает множество повреждений, в первую очередь на клеточном уровне. Именно поломка "основы жизни" – ДНК – приводит к старению клеток и тканей, износу органов и старческим болезням.Однако исследователи уверены, что вернуть нашему организму способность восстанавливать повреждённую ДНК и обращать вспять процессы старения возможно.Такой механизм, как оказалось, действительно существует. Его открыла и подробно описала в 2017 году команда специалистов из Гарвардской медицинской школы в США и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Руководил исследовательской группой профессор Дэвид Синклэр (David Sinclair).Авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об этой работе. Ключевое открытие заключается в определении вещества, которое играет важную роль в клеточных процессах, и особенно окислительно-восстановительных реакциях (это крайне важно, поскольку наши клетки подвержены воздействию окислительного стресса, который с годами усиливается).Вещество, о котором идёт речь, называется никотинамидадениндинуклеотид, или НАД. Это кофермент, содержащийся во всех живых клетках и играющий важнейшую роль в "ремонте" ДНК. Оказалось, что клетки молодых мышей содержат гораздо более высокие уровни НАД+ (окисленная форма), чем клетки их пожилых сородичей.Учёные провели несколько экспериментов с этим соединением и теперь заявляют, что приблизились к созданию инновационного антивозрастного средства, которое увеличит продолжительность жизни людей до 150 лет. Оно поможет перепрограммировать клетки и "настроить" регенерацию постаревших органов и тканей, сообщает издание Mail Online.Первые испытания новой антивозрастной методики проводились на мышах. Им давали витамин B3 (ниацин), который действует как прекурсор, то есть участвует в реакции, приводящей к образованию кофермента НАД+. В результате последний начинает активно синтезироваться в клетках. (Правда, о том, был ли это ниацин в чистом виде или же его каким-то образом модифицировали, не сообщается.)По данным исследователей, продолжительность жизни грызунов увеличилась на 10%. Также у них снизилась возрастная потеря шерсти. К слову, в предыдущих работах было показано, что у мышей с сахарным диабетом метаболизм сахара в крови после приёма того же соединения восстанавливается до практически нормального уровня.Специалисты полагают, что у людей будут наблюдаться те же эффекты. Более того, по мнению Дэвида Синклэра, можно ожидать, что новая методика поможет пациентам с параличом снова обрести способность двигаться.Первые клинические испытания антивозрастной методики стартуют в течение ближайших двух лет. Учёные заявляют, что разработка итогового препарата займёт не более пяти лет. Они намерены сделать его доступным для всех: это будет средство для ежедневного приёма, которое через некоторое время станет столь же привычным, как и чашка утреннего кофе, добавляет профессор Синклэр.Кстати, он взял на себя смелость первым среди людей испытать своё же изобретение. По словам учёного, его биологический возраст уже уменьшился на 24 года.Как сообщает Mail Online, к испытаниям присоединились и члены семьи Синклэра. Его 79-летний отец начал проходить антивозрастную терапию полтора года назад. Сейчас мужчина, судя по всему, полон сил, поскольку осваивает рафтинг и альпинизм. А к невестке Синклэра, у которой уже наступила менопауза, вернулась фертильность.Впрочем, специалисты не советуют обычным людям заниматься такого рода самоомоложением, пока не завершилась стадия клинических испытаний."Мы не рекомендуем людям принимать предшественники НАД, поскольку они ещё официально не прошли тестирование на безопасность", — добавил профессор.К слову, его коллега, Элизабет Пэрриш (Elizabeth Parrish) из американской компании BioViva, ранее заявила, что опробовала на себе другую методику омолаживания организма и стала первым человеком, которому генетическими методами удлинили теломеры (концевые участки хромосом). О том, какие изменения наблюдались в организме американки, мы подробно рассказывали.Добавим также, что исследователи предложили ещё один подход к устранению клеточных повреждений и обнаружили белок, омолаживающий "пожилую" кровь.