Певица Анна Седокова
вызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитости
надо вести себя скромнее.
Певица Анна Седокова
вызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитости
надо вести себя скромнее.
В последнее время Анна не
сходит со страниц желтой прессы, а всему виной ее конфликт с экс-супругом Максимом
Чернявским. Певица долго не могла урегулировать вопрос об опеке над их
совместной семилетней дочерью.
Бывший муж разрешал Седоковой
видеть ребенка только в присутствии надзирателя. Мужчина пытался лишить певицу
родительских прав ссылаясь на ее безнравственность, мол, вечно полуголая певица – плохой пример для подрастающей дочери. Чернявский даже пробовал настроить
против артистки Артема Комарова – отца третьего ребенка Анны –
годовалого Гектора.
Эта ситуация, по всей
видимости, Седакову ничему не научила. Недавно она опубликовала в своем Instagram
снимок, на котором запечатлена загорающей на шезлонге вместе с младшим сыном.
Артистка облачена в бикини, которое не оставляет простора воображению: с первого взгляда кажется, что артистка позирует голой.
Пользователи социальной
сети посчитали, что подобные фотографии не достойны матери троих детей. Они
набросились на певицу в комментариях: "Анна, я была о Вас другого мнения после
этого фото.. Фу (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Срамота...",
"Ясно почему бывший забрал ребенка, и почему вообще ни один не задержался...",
"Раньше Аня была сексуальная, а теперь вульгарная и похотливая. Думаю пора
отписываться, Анину "рогатку", которая судя по всему уже скоро
появиться, нет желания лицезреть", "На вас и так ищут компроматы дабы лишить
вас материнских прав. Зачем вы драконите людей и бывших мужей? Потом не
жалуйтесь , что на вас в суд подают. Лучше сидеть тихо и мирно с детьми".
Отметим, что были и те, кто поддержал артистку в стремлении
продемонстрировать прелести всему миру. "Вы
– прелесть! Гектор – чудо! Какие же люди все-таки бывают противные... вечно
лезут не в свое дело))) Будьте счастливы, здоровы и любимы! ♥️♥️♥️", "Красивое
фото) шикарная мама) чудесный сын! Дай Бог каждой маме с тремя детьми иметь
такую фигуру) реально очень красиво) супер 👏", – писали фолловеры Седоковой.