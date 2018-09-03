Певица Анна Седокова вызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитости надо вести себя скромнее.

Певица Анна Седоковавызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитостинадо вести себя скромнее.В последнее время Анна несходит со страниц желтой прессы, а всему виной ее конфликт с экс-супругом МаксимомЧернявским. Певица долго не могла урегулировать вопрос об опеке над ихсовместной семилетней дочерью.Бывший муж разрешал Седоковойвидеть ребенка только в присутствии надзирателя. Мужчина пытался лишить певицуродительских прав ссылаясь на ее безнравственность, мол, вечно полуголая певица – плохой пример для подрастающей дочери. Чернявский даже пробовал настроитьпротив артистки Артема Комарова – отца третьего ребенка Анны –годовалого Гектора.Эта ситуация, по всейвидимости, Седакову ничему не научила. Недавно она опубликовала в своем Instagramснимок, на котором запечатлена загорающей на шезлонге вместе с младшим сыном.Артистка облачена в бикини, которое не оставляет простора воображению: с первого взгляда кажется, что артистка позирует голой.Пользователи социальнойсети посчитали, что подобные фотографии не достойны матери троих детей. Онинабросились на певицу в комментариях: "Анна, я была о Вас другого мнения послеэтого фото.. Фу (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Срамота...","Ясно почему бывший забрал ребенка, и почему вообще ни один не задержался...","Раньше Аня была сексуальная, а теперь вульгарная и похотливая. Думаю пораотписываться, Анину "рогатку", которая судя по всему уже скоропоявиться, нет желания лицезреть", "На вас и так ищут компроматы дабы лишитьвас материнских прав. Зачем вы драконите людей и бывших мужей? Потом нежалуйтесь , что на вас в суд подают. Лучше сидеть тихо и мирно с детьми".Отметим, что были и те, кто поддержал артистку в стремлениипродемонстрировать прелести всему миру. "Вы– прелесть! Гектор – чудо! Какие же люди все-таки бывают противные... вечнолезут не в свое дело))) Будьте счастливы, здоровы и любимы! ♥️♥️♥️", "Красивоефото) шикарная мама) чудесный сын! Дай Бог каждой маме с тремя детьми иметьтакую фигуру) реально очень красиво) супер 👏", – писали фолловеры Седоковой.