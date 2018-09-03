На заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где 31 августа произошел взрыв, продолжается разбор завалов, однако найти двоих пропавших работников пока не удалось.

На заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где 31 августа произошел взрыв, продолжается разбор завалов, однако найти двоих пропавших работников пока не удалось.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в воскресенье на месте сгоревшего после взрыва цеха работали 50 человек и 11 единиц техники. Спасатели разбирали завалы, саперы обследовали территорию в поисках мин и снарядов. С наступлением темноты работы приостановили, они возобновятся в понедельник утром.В результате взрыва в цеху по утилизации мин завода имени Свердлова погибли трое рабочих, шестеро получили травмы, четверо из них госпитализированы. Два человека считаются пропавшими без вести. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.Завод имени Свердлова — один из крупнейших в России предприятий, производящих боеприпасы, промышленные взрывчатые материалы, шашки-детонаторы и тому подобную продукцию.