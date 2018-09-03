Лера Кудрявцева родила дочь и спустя три недели вышла из декрета. В новом выпуске передачи Звезды сошлись популярная телеведущая призналась, что почти не спит, и без посторонней помощи они с мужем смогли продержаться лишь 14 дней.

Лера Кудрявцева родила дочь и спустя три недели вышла из декрета. В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" популярная телеведущая призналась, что почти не спит, и без посторонней помощи они с мужем смогли продержаться лишь 14 дней.Едва Лера Кудрявцева появилась в студии, ее осыпали конфетти, а соведущий Оскар Кучера вручил огромный букет роз и манеж. Лера оказалась настолько тронута, что не смогла сдержать слез. О рождении дочери Марии она высказалась так: "Сама не ожидала от себя такого поступка. Рискнула – и получилось!"Кудрявцева призналась, что ей сейчас нелегко. "Я не сплю ночами, я психованная, мне тяжеловато, честно скажу", – сообщила телеведущая. Ранее мучимая бессонницей, теперь Лера буквально валится с ног из-за нехватки сна. "С появлением Мани я могу спать сидя, стоя, у стены, на плече, с открытыми глазами", – рассказала Кудрявцева. При этом она поведала, что рожала под классическую музыку, однако отказалась от того, чтобы муж, хоккеист Игорь Макаров, присутствовал на родах.Зашла речь и о нянях. Многие присутствующие в студии знаменитости положительно высказались о женщинах с Филиппин. Более того, популярная исполнительница Анастасия Стоцкая даже привела няню-филиппинку в студию. Она пояснила, что та лишь приглядывает за детьми и учит их английскому, все остальные заботы певица выполняет сама.А Лера Кудрявцева, которая лишь недавно проводила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook опрос о нянях, призналась, что отказалась от идеи взять на воспитание дочери Марии женщину с Филиппин. Да и вообще, вначале муж Игорь предложил ей попытаться справиться с ребенком самим."Когда мне муж сказал: "Лер, никаких нянь, сама", я сказала: "Да, ОК, я тоже очень хочу". А сама подумала: "Сколько же мы с тобой продержимся?" Две недели я прыгала вокруг него: "А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка… И через две недели муж подошел и сказал: "Лера, пожалуйста, давай няню!" – рассказала Кудрявцева. Тем не менее, Лера подчеркнула, что Игорь ей очень помогает, и даже сейчас, когда она на съемках, он сидит с их дочкой.